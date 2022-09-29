Dünya Kraliçe Elizabethin mezarı ziyarete açıldı Kişi başı 26 sterlin
AVRUPA

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı: Kişi başı 26 sterlin

İngilizler 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mezar taşını, bugünden itibaren ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler cumartesi günleri haricinde 26,50 sterlin ödeyecek.

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Haber Merkezi Diğer
Kraliçe Elizabethin mezarı ziyarete açıldı: Kişi başı 26 sterlin
Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de son buldu. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ölüm haberi, uzun süre dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. İngiltere'de vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken Kraliçe, 19 Eylül'de ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören kamuoyuna kapalı yapıldı

Cenaze, Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle Aziz George Şapeli’nde defnedildi.

Öte yandan defin töreni ise kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyarete açıldı

Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın resmi sitesinden, Kraliçe'nin mezar taşının fotoğrafı yayınlandı.

Elizabeth'in mezar taşını görmek isteyenler için ziyaretler bugünden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı.

Haftanın 6 günü ziyarete açık

Şapel, ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

Giriş ücreti 26 sterlin

Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler, cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Çelenkler ve buketlerle çevrili taşın üzerinde babası, annesi ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.

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