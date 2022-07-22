Dünya Kremlin Şoygu, Türkiyede Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacak
ASYA

Kremlin: Şoygu, Türkiye'de Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacak

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma günü Türkiye'de Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacak" ifadeleri kullanıldı.

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Kremlin: Şoygu, Türkiyede Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun bugün Türkiye'de Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Rus Savunma Bakanı anlaşma için Moskova'dan İstanbul'a uçtu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusundaki gelişmeler üzerine bugün İstanbul'a gelecekti.

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İSTANBUL'DA TAHIL ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, Ukrayna tahılına ve Rusya'nın gübre ve gıda ihracatına tam küresel erişimi güvence altına alma çabalarının bir parçası olarak bu akşam İstanbul'a gidecek. Bizim yapmaya çalıştığımız, tahıl ve gübre ürünlerinin dünya pazarına ulaşması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak. Bu sadece iki ülke arasında bir anlaşma değil, tüm dünyanın yararına bir anlaşmadır" demişti.

  • İstanbul bir süredir, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışmış tahılın uluslararası piyasaya taşınmasını görüşmek üzere toplantılara ev sahipliği yapıyordu.
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