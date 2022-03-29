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Dünya Kremlinden müzakerelere ilişkin yeni açıklama
ASYA

Kremlin'den müzakerelere ilişkin yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış görüşmelerinin umut verici olup olmadığını bugün ya da yarın göreceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlinden müzakerelere ilişkin yeni açıklama
​Kremlin Sözcüsü Peskov.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiğine ilişkin haberleri yalanlayarak bunların bir "bilgi savaşının" parçası olduğunu söyleyen Peskov, Abramoviç'in Türkiye'deki görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını, ancak görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

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'ABD MECBUR KALACAK'

Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in halkın tam desteğine sahip olduğunu vurguladı.

  • ABD ile Rusya arasında diyolog gereğine işaret eden Peskov "Rusya ve ABD'nin eninde sonunda stratejik istikrar ve güvenliği görüşmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Enerji konusunda yaptırımlara da değinen Peskov, Rusya'nın güvenilir gaz kaynağı olarak kalmayı istediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya götürüldüğü iddialarınınsa gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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