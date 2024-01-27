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Dünya

Kritik konular ele alınacak: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak gelecek olan Nuland'ın ziyaretinde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

18:11 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:18 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
Victoria Nuland - Burak Akçapar
Victoria Nuland - Burak Akçapar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Akçapar'ın davetlisi olarak gelecek

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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