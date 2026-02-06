Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ABD ile diyaloğa hazır olduklarını belirtti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, komşular arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişki kurmak istediklerini belirterek, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını ifade etti. Diaz-Canel ABD'nin uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.
Ülkesindeki bir televizyon kanalına konuşan Diaz-Canel, ABD ile son dönemde gerginleşen ilişkilere dikkati çekti.
Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göç meseleleri, güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele, çevre konuları ve bilimsel işbirliği gibi alanları görüşmeye açık olduklarını vurgulayarak, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesini şart koştu.
"Zor zamanlardan geçeceğiz"
Yakıt yetersizliği nedeniyle gıda taşımacılığı, gıda üretimi, toplu taşıma, hastaneler, okullar ve turizmin ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Diaz‑Canel, bu duruma karşı bir dizi önlem aldıklarını ifade etti.
Basına yansıyan bilgiye göre, ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela’nın 2025’te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.
ABD'nin Küba'ya petrol blokajı
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
ABD Başkanı, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.