Küba lideri Canel'den İsrail'e tepki: Bu barbarlığı durdurmanın zamanı geldi

Canel, "İsrail'in siyonist rejimi, Filistin halkını yok etmeye cezasızlıkla devam ediyor. 62 binden fazla kişiyi öldürdü, binlercesi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca hastanelere ve gazetecilere korkakça saldırıyor. Bu barbarlığı durdurmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.