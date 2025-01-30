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Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı: İslam düşmanı Salwan Momika evinde ölü bulundu

Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı: İslam düşmanı Salwan Momika evinde ölü bulundu

Semih Kara
Semih Kara
11:1930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İslam düşmanı kafirin, keskin nişancı tüfeğiyle vurulduğu öne sürüldü.
İslam düşmanı kafirin, keskin nişancı tüfeğiyle vurulduğu öne sürüldü.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Irak asıllı İslam düşmanı Salwan Momika’nın, Sodertalje kentindeki dairesinde öldürüldüğü bildirildi.

İsveç basını, Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları ile tanınan 38 yaşındaki Salwan Momika’nın dün gece apartman dairesinde vurularak öldürüldüğünü aktardı.

TikTok'ta canlı yayındaydı

Polisin aktardığı bilgiye göre Momika, öldürülmeden hemen önce TikTok hesabı üzerinden canlı yayın yapıyordu. İsveç basını, polisin ihbar üzerine olay yerine ulaştığını ve bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Stockholm Polisi basın sözcüsü Daniel Wikdahl, SVT News'e yaptığı açıklamada, 40 yaşlarında bir adamın bir apartman dairesinde vurulmuş halde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. İsveç merkezli SVT News, öldürülen kişinin Salwan Momika olduğunu doğruladı.

Defalarca kez Kur'an yakmıştı

Aslen Iraklı olan Momika, geçen yıl Mayıs ayında İsveç'te bir yıl geçici oturma izni almıştı. Kurban Bayramı'nın birinci günü (28 Haziran 2023) ve 24 Ağustos 2023'te İsveç'in başkentindeki Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe veren Salwan Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde birkaç kez daha Kur'an-ı Kerim'i yakma cüretinde bulunmuştu.


#Salwan Momika
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim yakma

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