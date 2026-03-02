Yeni Şafak
Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddia edildi

09:162/03/2026, Pazartesi
AA
ABD’ye ait savaş uçağı için resmi açıklama bekleniyor.
Kuveyt’te ABD’ye ait olduğu iddia edilen bir savaş uçağının düştüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. F-15 olduğu öne sürülen uçağın “dost ateşi” sonucu vurulduğu iddia edilirken, pilotun paraşütle atlayarak sağ kurtulduğu ileri sürüldü.

Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen bir askerin sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



#ABD
#Kuveyt
#savaş uçağı
