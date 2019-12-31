Dünya Kuzey Kore Askeri ve diplomatik karşı adımlar adım atılacak
ASYA

Kuzey Kore: Askeri ve diplomatik karşı adımlar adım atılacak

Ülkenin yeni yılda hedeflerini içeren bir konuşma yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Ülke egemenliğini ve güvenliğini korumak üzere siyasi, askeri ve diplomatik karşı adımların atılacağı" mesajını verdi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile nükleer müzakerelerin durma noktasına geldiği bir dönemde, Washington öncülüğündeki yaptırımlara karşı yeni yılda askeri ve diplomatik karşı adımlar atacağı mesajını verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi'nin Merkez Komite Toplantısı'nda konuştu.

Dört gün süren toplantının bugünkü son oturumunda, Merkez Komite'nin bir karar metni ile birlikte "önemli bir belge" üzerinde tartışacağı kaydedildi.

Haberde adı geçen "önemli belgenin" ABD ile yürütülen nükleer silahsızlanma müzakereleriyle ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Görüşmelerin durma noktasında olduğu dönemde gözler Kim'in yılbaşında yayımlayacağı yeni yıl mesajına çevrildi.

Kim'in mesajında nükleer ve füze denemeleri, yaptırımlar ve ABD ile müzakerelerin geleceği konusunda neler söyleyeceği merak ediliyor.

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Nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve yarıda kesilmiş ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalıların "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

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