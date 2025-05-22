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Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi

Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi

07:3422/05/2025, Perşembe
AA
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Kuzey Kore'nin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.
Kuzey Kore'nin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

Kuzey Kore'de, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldiğini açıkladı. Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.


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