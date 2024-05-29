|
Dünya

Latin Amerika'dan İsrail'e soğuk duş: Brezilya Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e karşı Latin Amerika ülkesi Brezilya'dan ses getirecek bir hamle geldi. Brezilya hükümeti, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı. Üst düzey Brezilyalı yetkilinin, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirttiği bildirildi.

18:44 - 29/05/2024 Wednesday
Güncelleme: 19:08 - 29/05/2024 Wednesday
AA
Frederico Meyer
Frederico Meyer

Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği bildirildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı.

Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.

Süreç

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.



#Brezilya
#Büyükelçi
#İsrail
#Gazze
8 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rızık, bereket ve zenginlik duası