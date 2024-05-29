Latin Amerika'dan İsrail'e soğuk duş: Brezilya Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Refah'taki görüntülere bakmaya can dayanmıyor. Dünya kanla beslenen vampir Netanyahu'nun barbarlığını izliyor. Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz. Ey Avrupa, İsrail'in bu barbarlığından siz de sorumlusunuz. İslam dünyası ortak bir karar almak için daha neyi bekliyor? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size, hepimize sorar." dedi.