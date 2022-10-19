Dünya LGBT-dostu Kanadayı karıştıran olay Kadınım diyerek girdiği barınma evinde bir kadına tecavüz etti
AMERİKA

LGBT-dostu Kanada'yı karıştıran olay: 'Kadınım' diyerek girdiği barınma evinde bir kadına tecavüz etti

LGBT-Dostu bir toplum oluşturmaya çalışan Kanada'da yaşanan olay tüm ülkeyi karıştırdı. Tecavüz zanlısı 25 yaşındaki Shane Jacob, 'ben trans kadınım' diyerek kadın barınma evine girdi. Evsiz ve trans olduğunu iddia ederek barınma evine kabul edilen Jacob, orada yaşayan bir kadına tecavüz etti. 'Cinsiyet, kişinin kendi beyanıyla belirlenir' ilkesine dayanarak hüküm veren Kanada yasaları, ortaya çıkan bu olay karşısında sessizliğini korudu. Her seferinde aile yapısını bozmaya yönelik durumları meşru gösterip buna dair kanunlar çıkaran ülkede, barınma evi çalışanları, siyasi baskı altında olduklarını söyledi. Çalışanlar, “Shane Green, ‘ben kadınım’ dedikten sonra onu içeri almama şansımız yoktu. İşimizden olabilirdik. Burada birçok mağdur kadın var, evsiz kadınlar burada kalıyor. Kimisinin çocuğu var. Ama işimizden olmak ve dışlanmak istemiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
LGBT-dostu Kanadayı karıştıran olay: Kadınım diyerek girdiği barınma evinde bir kadına tecavüz etti
25 yaşındaki Shane Jacob Green.

Kanada’nın Ontario şehrinde 25 yaşındaki Shane Jacob Green kişi, “Ben kadınım” beyanında bulundu, kadın barınma evine girdi. Evsiz ve kadın olduğunu iddia ederek barınma evine giren Shane Jacob Green, barınma evinde kalan evsiz bir kadına tecavüz etti.

  • Kanada gazetesi Toronto Sun, Shane Jacob Green’in seri cinsel taciz suçu işlediğini ortaya çıkardı.

Kanada yasalarında “Cinsiyet, kişinin kendi beyanıyla belirlenir” ilkesi mevcut ve kişi kendisinin kadın olduğunu beyan ederse, Kanada yasaları o kişiyi kadın olarak kabul eder. Green, rahatlıkla bu yasadan yararlanıp barınma evinde kalma hakkı buluyor.

SUÇU SABİT VE LİSTEYE ALINMIŞ

Shane Jacob Green’in 187 santim boyunda ve 104 kilo olduğunu belirten Toronto Sun, “Bu kişi, kadın olduğu beyanıyla daha önce de Ontario’nun başka bir bölgesindeki barınma evine girdi ve uygunsuz davranışlarda bulundu.

2018’de ise 15 yaşındaki bir McDonalds çalışanı kıza cinsel saldırıda bulundu.

Kadınlar tuvaletini temizleyen kızı zorla tuvalet kabinine sokan Shane Jacob Green, önce kızı darp etti ve cinsel saldırıda bulundu. Toronto Sun, saldırının detaylarını paylaşmadı.

Polislere verdiği ifadede “Birine zarar vermek istiyordum” diyen Shane Green, işlediği suçtan hüküm giydi. Ayrıca 2017’de işlediği bir hırsızlık suçunun da bulunduğu tespit edilen Shane Green, kadın olduğu beyanında ısrarcı oldu.

Mahkeme, Shane Green’in “akıl sağlığının yerinde olmadığına ve tedavi olması gerektiğine” kanaat getirdi.

Shane Green, birkaç yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Shane Green’in, barınma evlerinde “cinsel saldırı sabıkalısı” olarak listeye alındığı ifade edildi.

BARINMA EVİ ÇALIŞANLARI: SİYASİ BASKI VAR

Barınma evi çalışanları, siyasi baskı altında olduklarını söyleyerek, “Shane Green, ‘ben kadınım’ dedikten sonra onu içeri almama şansımız yoktu. İşimizden olabilirdik. Burada birçok mağdur kadın var, evsiz kadınlar burada kalıyor. Kimisinin çocuğu var. Ama işimizden olmak ve dışlanmak istemiyoruz” dedi.

POLİS: ÇOK PROFESYONEL BİR CİNSEL SUÇLU

Kanada polisi, Toronto Sun’a konuştu, “Shane Green, oldukça profesyonel bir cinsel suçlu. Kanada’nın cinsiyet politikalarına hakim ve bu yasaları, suç işlemek için kullanıyor. Mesela kadın olduğunu beyan edip, kadın barınma evine yerleşiyor. Bu taktikleri polis karakolunda da uygulamak istedi ancak kanunların gereği neyse onu yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

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