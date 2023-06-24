LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz

İstanbul 2 Nolu Barosu sözde 'onur haftası' adı altında gerçekleştirilen LGBT propagandasına yaptıkları açıklamayla sert tepki gösterdi. Söz konusu propagandanın büyük bir projenin küçük bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Anayasa’nın 17. Maddesinin de ihlal edildiği aktarıldı. Açıklamada, “Çeşitli medya mecraları aracılığıyla özellikle henüz cinsel bilinç ve kimlikleri oturmamış çocuklar bu propagandaya maruz bırakılmaktadır. Bu yönüyle aile ve kamu düzeni için de büyük bir tehdittir. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak; ailenin, toplumun ve bütün insanlığın bu ve benzeri tehditlerden korunması için üzerimize düşen her şeyi eksiksiz olarak yapacağız” denildi.