LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz

New York'ta bir grup LGBT'li yürüyüş düzenledi.
ABD'de LGBT dayatması ahlaki yozlaşmanın her türlüsünü gözler önüne seriyor. Sapkın emellerini dayatmaktan geri durmayan LGBT'liler statü kazanmak için düzenledikleri yürüyüşte bir ahlaksızlığı daha ifşa etti.
Pedofili sapkınlıklarını haykırdılar
ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir gurup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.