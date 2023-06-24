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Dünya

LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde, sapkın topluluk hedef kitlesini açıkça söyledi. Bir grup LGBT'li "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan attı. Tercihlere saygı bahanesiyle statü edinmeye çalışan LGBT üyeleri dayatmanın da ötesine geçerek, pedofili sapkınlıklarıyla birlikte 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

Yeni Şafak
19:37 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
New York'ta bir grup LGBT'li yürüyüş düzenledi.

New York'ta bir grup LGBT'li yürüyüş düzenledi.

ABD'de LGBT dayatması ahlaki yozlaşmanın her türlüsünü gözler önüne seriyor. Sapkın emellerini dayatmaktan geri durmayan LGBT'liler statü kazanmak için düzenledikleri yürüyüşte bir ahlaksızlığı daha ifşa etti.



Pedofili sapkınlıklarını haykırdılar

ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir gurup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.


İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT tepkisi: Bu propagandalar aile ve kamu düzeni için tehdit Anayasa’nın da ihlalidir
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT tepkisi: Bu propagandalar aile ve kamu düzeni için tehdit Anayasa’nın da ihlalidir

İstanbul 2 Nolu Barosu sözde 'onur haftası' adı altında gerçekleştirilen LGBT propagandasına yaptıkları açıklamayla sert tepki gösterdi. Söz konusu propagandanın büyük bir projenin küçük bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Anayasa’nın 17. Maddesinin de ihlal edildiği aktarıldı. Açıklamada, “Çeşitli medya mecraları aracılığıyla özellikle henüz cinsel bilinç ve kimlikleri oturmamış çocuklar bu propagandaya maruz bırakılmaktadır. Bu yönüyle aile ve kamu düzeni için de büyük bir tehdittir. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak; ailenin, toplumun ve bütün insanlığın bu ve benzeri tehditlerden korunması için üzerimize düşen her şeyi eksiksiz olarak yapacağız” denildi.


#LGBT
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#Pedofili
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