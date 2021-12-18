Dünya Libyada seçim çıkmazı
ORTADOĞU

Libya’da seçim çıkmazı

Libya’da 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri çıkmaza girdi. Meşruiyet endişesi taşıyan Ankara, anayasal uzlaşının öncelenmesi görüşündeyken, Hafter destekçisi batılı ülkeler ise seçimlerin 24 Aralık’ta yapılmasında ısrarcı. Yaklaşık 100 kişinin aday olduğu seçimler şimdiden hile beklentileriyle anılıyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Libya’da seçim çıkmazı
Arşiv

Libya’da ateşkes uzlaşmasıyla kararlaştırılan seçimler için BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında tarih 24 Aralık olarak belirlenmişti. Aynı toplantıda, seçimlerde hem parlamentonun oluşturulması hem de yeni devlet başkanının seçilmesi öngörüldü. Ancak gelinen süreçte seçimler için gereken Anayasal uzlaşı sağlanamadı. Devlet Başkanlığı için yaklaşık 100 kişilik bir aday listesinden söz edilirken, seçime bir haftadan kısa bir süre kalmasına rağmen Libya Seçim Komisyonu yasal sorunların çözülememesi nedeniyle nihai aday listesini açıklayamadı. Adaylık için uygun isimlere yönelik kıstaslardan devlet başkanı ve meclisin yetkilerine kadar taraflar arasında anlaşmazlıklar sürerken gerekli hukuki alt yapı oluşturulamadı. Bu durumda seçimlerin ertelenmesi kaçınılmaz görülüyor.

Ankara’dan Libya’nın doğusuna açılım
GÜNDEM
Ankara’dan Libya’nın doğusuna açılım

BATININ SEÇİM ISRARI

  • Devam eden anlaşmazlıkların gölgesinde seçimlere ilişkin meşruiyet kaygıları yanında seçimlerin yapılamaması ya da uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek seçim sonuçlarına yönelik hile suçlamalarının artması halinde ülkenin yeniden çatışmalara sürüklenmesi kaçınılmaz görülüyor. Tüm bu endişelere rağmen başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere batılı ülkeler seçimler için bastırıyor.

SAĞLIKLI ORTAM YOK

Süreci yakından takip eden Ankara’da ise, şimdiden meşruiyeti sorgulanan seçim sonuçlarının ülkeyi yeniden iç savaşa götürmesi endişesi hakim. Diplomatik kaynaklar, “Anayasanın temelleri sağlam olması gerekiyor. Anayasal uzlaşı sağlanmadan böyle bir ortamda seçim sonuçların ne getireceğini belirsiz. Biz, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapılmasından yanayız. Önceliğimiz seçimlerin şeffaf olması” değerlendirmesinde bulunuyorlar. Ankara, Libya’da sağlıklı bir ortamda seçim yapılması için hazırlıkların tamam olmadığı inancını taşıyor.

ADAYLARIN MEŞRUİYET SORUNU

  • Şimdiye kadar Libya’da başkanlık seçimleri için başvuruda bulunan 100’e yakın aday arasında Hafter’in yanı sıra devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de bulunuyor. Ancak her iki ismin de insanlığa karşı işledikleri suçlar dolayısıyla adaylıklarının kesinleşmesi için nihai yargı kararları bekleniyor. Yine Dibeybe’nin adaylığı da tartışmalara ve itirazlara konu edilmiş durumda.

Trablus da Bingazi de tedirgin

Halen ülkede seçimlerin olası yapılması ve ertelenmesi konusunda da protestolarda kamplaşmalar görülürken, ülkedeki Temsilciler Meclisinin ülkenin batısını da doğusunu da temsil eden üyeleri krizin kapıda olduğu görüşünde. Geçtiğimiz hafta Ankara’yı ziyaret eden Libya Temsilciler Meclisi’nin Bingazili parlamenter Ziyad Sahil Salim Dağım, “Bir hafta sonra Libya’da bir siyasi kriz görebileceğiz diyebiliriz. İçeride, tekrar bir siyasi bölünmüşlük durumuna dönebiliriz endişesi yaşanıyor. Özellikle Türkiye gibi sahada varlık gösteren ve etkili olan ülkelerden duyarlılık bekliyoruz” çağrısı yapmıştı.
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