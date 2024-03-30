Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ikinci ülke oldu. İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımların yüzde 27'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 19'u ise Türkiye'den gönderildi. Türkiye'yi yüzde 18 ile Suudi Arabistan ve yüzde 8 ile Katar takip etti.