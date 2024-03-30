|
Dünya

Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı

Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı. Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, insani yardım malzemesi yüklü geminin önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacağı ardından yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye giriş yapacağı belirtildi.

07:37 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı
Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı

Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı.

Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, insani yardım malzemesi yüklü geminin önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacağı ardından yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye giriş yapacağı belirtildi.


Yardım malzemesi yüklü gemide Misrata Belediyesi ve Libya Kızılayından ekiplerin bulunduğu ve yardım malzemelerine Gazze'ye ulaşana kadar eşlik edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze'yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1200 tonun üzerinde yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı bulunduğu aktarıldı.


Libya'da yürütülen yardım kampanyasına Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Misrata Belediyesinin verdiği destekten övgüyle söz edilen açıklamada, Libya Kızılayı ile Mısır Kızılayının yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması için ilgili tüm prosedür ve düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.



#Gazze
#insani yardım malzemesi
#Libya
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
B sınıfı ehliyeti olanlara son uyarı geldi: 12.978 TL para cezası ödemek istemeyenler dikkat!