Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Louvre'den sonra Fransa'da bir müze daha soyuldu

Louvre'den sonra Fransa'da bir müze daha soyuldu

12:4423/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi
Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi

Louvre Müzesi'nde yaşana soygunun yankıları sürerken Fransa şimdi de yeni bir skandalla sallanıyor. Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni paraların çalındığı bildirildi.

ransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden yaklaşık 2 bin adet 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni para çalındı. Olay, Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi.


Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan ‘hazine koleksiyonu’na ait olduğu kaydedildi.



Langres Belediyesi, soygunun ‘planlı ve hedefe yönelik’ bir saldırı olduğunu açıkladı. Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi. Çalınan bin 633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.


Louvre Müzesi 19 Ekim sabahı soyulmuş, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden ‘paha biçilemez’ değerde dokuz eser çalınmıştı. Soygun yalnızca yedi dakika sürmüştü.




#Fransa
#Louvre
#müze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
82 83 84 plaka kodlu ilçelerde yeni adaylar açıklandı: Onaylandığında Türkiye'de il haritası yenilenecek