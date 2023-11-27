Lübnan Başbakanı Mikati: Bizler savaş istemiyoruz

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın angajman kurallarının değişmediğine ancak emin olabilecekleri uluslararası bir garantinin bulunmadığına dikkati çeken Mikati, "Bizler savaş istemiyoruz ve barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

"Çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmenin yanı sıra tehcir ve yıkım gibi suçları işleyen bir psikolojiye sahip düşman İsrail'e karşı ne tür garantiler verilebilir ki? Nitekim Gazze'ye karşı bu saldırıların her gün gerçekleştiğini görebiliyoruz ve buna karşı herhangi bir uluslararası tepki de yok."