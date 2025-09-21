Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, “İsrail’in saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesini ve Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl’de yeni bir katliam gerçekleştirmesini” kınadı.

Avn, “Barış ve insan hakları konularını görüşmek üzere New York’tayız. Ancak İsrail, 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yeni bir katliamla uluslararası kararları ihlal etmeye devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’de (BM) bulunan dünya liderlerine hitaben Avn, “özellikle 27 Kasım 2024 (ateşkes) bildirgesine garantör olan devletler başta olmak üzere, uluslararası kararların ihlallerini durdurmak için her türlü çabayı göstermeye ve İsrail’e Lübnan topraklarından çekilmesi ile söz konusu bildirgeye uyması için baskı yapmaya” çağrıda bulundu.

Avn, açıklamasını “Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz” sözleriyle tamamladı.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentine düzenlediği saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.





Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.​​​​​​​



