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Dünya

Lübnan Hizbullah'ı katil İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine çok sayıda füze fırlattığı belirtildi.

07:47 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Yedioth Ahronot Gazetesinin haberine göre, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celil'de pek çok noktaya füze fırlattı. Açık araziye düşen füzeler can kaybına sebep olmadı.

Füzelerin fırlatılması nedeniyle Yukarı Celil'de pek çok noktada uyarı sirenleri çaldı.

Öte yandan, Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzileri "Felak" ve katyuşa füzeleriyle vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.




#israil
#Lübnan
#Hizbullah
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