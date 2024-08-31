Lübnan Hizbullah'ı katil İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Gazze’de soykırımın devam ettiğini söyleyen Bakan Fidan, “Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail, Gazze’de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da maalesef taşımış durumda.” ifadelerini kullandı.