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Dünya Lübnanlı Şii alim Tufeyli Erdoğan Libyanın istikrarı için çabalıyor
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Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Erdoğan Libya'nın istikrarı için çabalıyor

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almanın caiz olmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Soubhi Tufayli
Soubhi Tufayli

Şeyh Tufeyli, Facebook sayfasında yayınladığı videoda, bazı Körfez ülkeleri ile Mısır yönetiminin Libya'daki tutumlarıyla, Türkiye'ye karşı İsrail'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle yaptıkları iş birliğini değerlendirdi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkların çıkarı ve Libya'nın istikrarı için çabalıyor." diyen Şeyh Tufeyli, Erdoğan'ın aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarları için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

  • "Ülkesinin çıkarları Libya'nın istikrarını gerektiriyor. Türkiye, istikrarla birlikte orada yatırım ve ticaretiyle varlık gösterecek. Bu nedenle 'Erdoğan'ın yanında yer almıyoruz' deyip Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir."

Şeyh Tufeyli, ayrıca konuşmasında Türkiye'nin Libya'da, Fransa ve İsrail'in hırslarına karşı durduğuna dikkati çekti.

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ARAP ÜLKELERİNE 'SİYONİST VEBA' UYARISI

Bazı Arap ülkelerinde halkların gerçekleştirdiği devrimlerin Rusya, ABD ve Avrupa'nın dolaylı destekleriyle düşürüldüğünü söyleyen Şeyh Tufeyli, Mağrib Arap ülkelerini de Mısır, Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinden kaynaklanan kendilerine dönük "Siyonist veba fırtınasına" karşı uyardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'da savaştığı gibi aynı zamanda bir iç savaşı da körüklediğini vurgulayan Lübnanlı Şii alim, Fransa, Rusya ve İtalya'nın ise neler planladıklarını kimsenin kestiremediğini sözlerine ekledi.

ŞEYH TUFEYLİ KİMDİR?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Tufeyli: Türkiye ilham kaynağı olmalı
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Tufeyli: Türkiye ilham kaynağı olmalı

Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail
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Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail
İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi.


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