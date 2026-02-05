"Batı, uzun süre ahlaki üstünlüğünü savunmuş ancak bu, her zaman mali çıkarlarıyla örtüşmüştür. Bugün, bu iddia çökmüş durumda ve bunun neden geçerliliğini yitirdiğini açıklayan çok sayıda yayın bulunuyor. Batı, artık bir rol model değil. Avrupa gerileme döneminde ve AB sansür, savaşa girme baskısı, Ukrayna'ya para gönderme ve ulusal alana müdahaleyi temsil ediyor."