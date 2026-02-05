Macaristan Başbakanı Orban AB'yi eleştirdi: Ahlaki üstünlük iddianız çöktü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir etkinlikte Avrupa Birliği'ni eleştirerek, Brüksel'den gelen paranın Macaristan hükümetine karşı çalışan aktörlere aktığını savundu. Orban, Batı'nın uzun süre savunduğu ahlaki üstünlüğün mali çıkarlarla örtüştüğünü fakat bugün bu iddianın çökmüş olduğunu belirtti.
Macaristan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Orban, katıldığı etkinlikte, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.
"Batı'nın ahlaki çöküş iddiası çökmüş durumda"
Orban, kopyalayabilecekleri bir dış modelin artık bulunmadığına dikkati çekerek, artık Macaristan'ın ulusal çıkarlarından yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.