Macaristan Başbakanı Orban AB'yi eleştirdi: Ahlaki üstünlük iddianız çöktü

Macaristan Başbakanı Orban AB'yi eleştirdi: Ahlaki üstünlük iddianız çöktü

22:535/02/2026, Perşembe
AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir etkinlikte Avrupa Birliği'ni eleştirerek, Brüksel'den gelen paranın Macaristan hükümetine karşı çalışan aktörlere aktığını savundu. Orban, Batı'nın uzun süre savunduğu ahlaki üstünlüğün mali çıkarlarla örtüştüğünü fakat bugün bu iddianın çökmüş olduğunu belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın uzun süre ahlaki olarak üstün olduğunu savunduğunu ancak bugün bu iddianın çöktüğünü belirtti.

Macaristan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Orban, katıldığı etkinlikte, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.


"Batı'nın ahlaki çöküş iddiası çökmüş durumda"

Orban, Brüksel'den gelen paranın
"Macaristan hükümetine karşı çalışan aktörlere aktığını"
savundu.
Batı'nın bir dönem refahı yansıttığını dile getiren Orban,
"Batı, uzun süre ahlaki üstünlüğünü savunmuş ancak bu, her zaman mali çıkarlarıyla örtüşmüştür. Bugün, bu iddia çökmüş durumda ve bunun neden geçerliliğini yitirdiğini açıklayan çok sayıda yayın bulunuyor. Batı, artık bir rol model değil. Avrupa gerileme döneminde ve AB sansür, savaşa girme baskısı, Ukrayna'ya para gönderme ve ulusal alana müdahaleyi temsil ediyor."
ifadelerini kullandı.

Orban, kopyalayabilecekleri bir dış modelin artık bulunmadığına dikkati çekerek, artık Macaristan'ın ulusal çıkarlarından yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.



