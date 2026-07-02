Macaristan'a sığınan eski Bakanın sığınma statüsü kaldırıldı: 'Adaletin çarkları yavaş döner ama döner'

Soruşturmayı yürüten savcılar, Ziobro’nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu’ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (35,4 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir

“organize suç örgütü”