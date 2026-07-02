Macaristan'a sığınan eski Bakanın sığınma statüsü kaldırıldı: 'Adaletin çarkları yavaş döner ama döner'

Polonya'da Adalet Fonu'ndan 150 milyon zlotinin kötüye kullanılmasıyla suçlanan eski Bakan Zbigniew Ziobro ve yardımcısı Marcin Romanowski'nin Macaristan'daki mülteci statüleri kaldırıldı ve pasaportları iptal edildi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Adaletin çarkları yavaş döner ama döner." ifadesini kullandı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macaristan’a sığınan eski Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ile yardımcısı Marcin Romanowski’nin mülteci statüleri ile seyahat belgelerinin Budapeşte yönetimi tarafından iptal edildiğini açıkladı.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan makamlarından Ziobro'nun yanı sıra eşi Patrycja Kotecka-Ziobro ile eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'nin mülteci statülerinin geri çekildiğine ilişkin yazılı teyit aldığını belirtti.
Eski Adalet Bakanı Ziobro'ya ocak ayında Macaristan tarafından siyasi sığınma hakkı verilmişti.
Suç mağdurlarına yardım için oluşturulan fonu kötüye kullanmakla suçlanıyorlar
Polonya basınında yer alan haberlerde, Ziobro'nun mayıs ayında İtalya üzerinden ABD'ye seyahat ettiği bilgisi yer almıştı.
Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı
Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yıllarında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.
Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024’te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.