Macron’dan Trump’a sert gönderme: Kuralsız dünyaya doğru kayıyoruz

Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel sistemde yeniden “emperyal emellerin” ortaya çıktığını söyledi. Göz rahatsızlığı nedeniyle pilot tipi güneş gözlüğü takan Macron, uluslararası düzenin ciddi bir kırılma yaşadığını vurguladı.

Macron, “Bu, kurallardan yoksun bir dünyaya doğru bir kayma. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor ve tek geçerli yasa, en güçlü olanın yasası haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, ABD Başkanı Trump’ın Grönland konusunda yaptığı çıkışlar ve Rus temsilcilerin de dışarıda bırakılacağı bir G7 toplantısının Paris’te yapılması yönündeki mesajlarının ardından geldi.