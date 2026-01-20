Yeni Şafak
Macron’dan Trump’a sert gönderme: Kuralsız dünyaya doğru kayıyoruz

17:2720/01/2026, Salı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Trump'a gönderme
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’a dolaylı göndermede bulunarak, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı ve “güçlünün hukukunun” geçerli olduğu kuralsız bir dünyaya doğru ilerlendiği uyarısında bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel sistemde yeniden “emperyal emellerin” ortaya çıktığını söyledi. Göz rahatsızlığı nedeniyle pilot tipi güneş gözlüğü takan Macron, uluslararası düzenin ciddi bir kırılma yaşadığını vurguladı.

'Tek geçerli yasa, en güçlü olanın yasası'

Macron, “Bu, kurallardan yoksun bir dünyaya doğru bir kayma. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor ve tek geçerli yasa, en güçlü olanın yasası haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, ABD Başkanı Trump’ın Grönland konusunda yaptığı çıkışlar ve Rus temsilcilerin de dışarıda bırakılacağı bir G7 toplantısının Paris’te yapılması yönündeki mesajlarının ardından geldi.

Küresel dengelerin hızla değiştiğine işaret eden Macron, mevcut gidişatın dünya barışı açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.


