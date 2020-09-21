Madalya değil rüşvet: ABD Başkanı Trump'tan İsrail ile normalleşme noktasında Kuveyt'e açık çağrı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuveyt Emiri Ahmed es Sabah’a madalya verdiği ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Kuveyt Emiri’ne “Başkomutanlık mertebesinde liyakat madalyası” verildiği belirtildi. Emir Sabah’ın uzun süredir, ABD’nin Orta Doğu’da “değişmez dostu ve ortağı” olduğu belirtilen açıklamada, bu madalyanın en son 1991’de bir lidere verildiği belirtildi. Öte yandan Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Körfez ülkelerini İsrail’le “normalleştirme” girişimleri devam ederken bir sonraki normalleştirme anlaşması yapacak olan ülkenin Kuveyt olacağı yönünde sinyal verildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’den sonra Kuveyt’le temasa geçtiğini duyuran Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Kuveyt Emiri Ahmed es Sabah’ın oğlu Nasır es Sabah ile görüştüğünü açıkladı. Trump, “Kuveyt, iki Arap ülkesi ile İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen sekiz ülke daha var” açıklaması yaptı.

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