Maduro’yu indirmek için para topluyorlar: Darbeyi Amerika'nın paralı asker ordusu Blackwater yapacak

Pazartesi günü "www.yacasivenezuela.com" adresinden başlayan kampanyaya, 24 saat içinde 21 bin kişinin toplam 500 bin doların üzerinde bağış yaptığı, hedefinse 10 milyon dolar olduğu duyuruldu.









Amerika merkezli Blackwater’ın kurucusu Erik Dean Prince, kampanyanın başladığı Pazartesi günü X hesabından yayınladığı kısa videoda, “Venezuela, 28 Temmuz’da özgürlük için oy verdin. Şimdi de dolar verme zamanı. Demokrasi kazanacak” çağrısı yapmıştı.









Prince, ABD tarafından, aralarında Nicolas Maduro’nun da bulunduğu Venezuelalı üst düzey yöneticilerin başına konan ve 15 milyon dolara kadar çıkan ödülün, kişi başına 100 milyon dolara çıkarılması durumunda, “Arkanıza yaslanın ve sihri seyredin” söyleminde bulunmuş ve ödemenin Venezuela’nın yurt dışında dondurulmuş varlıklarıyla da yapılabileceğini kaydetmişti.









If @KamalaHarris and @JoeBiden want to actually support Freedom and legitimate elections in Venezuela they should elevate the bounties to $100m each on these already wanted criminals @NicolasMaduro and @dcabellor and all the others in their cartel. Then sit back and watch the… pic.twitter.com/hdH1NUG20I — ErikDPrince (@realErikDPrince) July 31, 2024





Bağış için yapılan çağrıların ana hedef kitlesi Venezuelalı göçmenler

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre Venezuela’daki muhalif siyasi partilerle doğrudan bir ilişkisi bulunmayan 'Ya Casi Venezuela' hareketinin görünen simaları arasında, Venezuela’da ilk özel hareket birimlerini kuran, eski polis Ivan Simonovis, eski asker Guillermo Beltrán Vielma ve tanınan aktör Hendrick Bages bulunuyor.





Bağış için yapılan çağrıların ana hedef kitlesinin, 2015 sonrası yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizden dolayı ülkesini terk ederek başka ülkelere göç eden ve sayıları 7,7 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen Venezuelalı göçmenler olduğu görülüyor.





2018 yılında yapılan başkanlık seçimine katılmayan muhalefet içindeki bir kesim, sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın Maduro hükümetinin iktidarı barışçı bir şekilde teslim etmeyeceğini ve değişimin ancak silah zoruyla mümkün olabileceğini savunuyor.





Blackwater'ın geçmişi karanlık işlerle dolu

Blackwater güvenlik şirketi, 1997'de Amerikan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel birliklerde görev yapmış Erik Prince tarafından kuruldu.





Washington yönetiminin güvenlik hizmeti aldığı şirketler arasında en çok gündeme gelen Blackwater, Dışişleri Bakanlığı personelini Irak'taki ayaklanmaların olduğu savaş bölgelerinde korumak amacıyla ABD hükümeti tarafından 2004'te kiralandı.





Sivil katliamları konusunda hakkında birçok iddia ortaya atılan şirket, ilk kez doğrudan ABD makamları tarafından 16 Eylül 2007'de Irak'ta 17 sivilin çalışanları tarafından kasten öldürülmesiyle suçlandı.

Blackwater şirketinin kurucusu Erik Prince.

Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, 2008'de "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı.





Şirket, adli sürecin başlamasının ardından kendini aklamak için 2009'da "Xe Service", 2010'da da "Academi" olarak isim değiştirdi.





Hassas ve gizli belgeler yayımlayan Wikileaks'in 2010'daki en çok dikkati çeken ifşaları arasında, ABD askerlerinin, güvenlik şirketi Blackwater çalışanlarının Irak'ta bir araca ateş açarak bir babayı öldürüp eşi ve kızını yaraladığını izlediği iddiası yer almıştı.





Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.





İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.



