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Dünya Mariupolde toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi Cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar
AVRUPA

Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi: 'Cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar'

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi: Cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar
Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200’den fazla yeni mezar içeriyor.

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.

  • Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi. Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.

Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200’den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

“Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi"

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

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