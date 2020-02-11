Masa devrildi

3 Şubat’ta Türkiye’nin Serakib’deki askeri üssüne saldırarak 7 asker ve 1 teknik personeli şehit eden Esed rejimi, 1 hafta sonra yeniden saldırdı. Rusya’dan gelen heyet Dışişleri Bakanlığı’nda görüşme halindeyken Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) konuşlandığı Taftanaz’daki eski askeri havalimanını hedef aldı. Saat 14.00’te üsse top mermisi yağdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 7 Mehmetçik de yaralandı. Şehit askerlerin uzman onbaşılar Davut Özcan (25), Enes Alper (23), İbrahim Halil Açıkgöz (22), İbrahim Albayrak (24) ve Fatih Saylak (26) olduğu öğrenildi. Askerlerin şehadet haberleri, Kırıkkale, Niğde, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş’taki ailelerine ulaştı. Şehitlerin baba ocaklarında sokaklara Türk bayrakları asılırken, haberi alan şehit yakınları ve komşuları, ailelere taziyede bulundu.

Şehitlerimiz

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Şehidimiz İbrahim Albayrak

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İbrahim Halil Açıkgöz

Yaralı askerler askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Uzman onbaşı olan askerlerden 4’ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Saldırı sonrası şehitlerin tahliyesi ve takviye askeri güç için sınır kapısı bir süre kapatıldı.

Yaralı askerler helikopterle Hatay’a getirildi.

115 NOKTA YERLE BİR

Saldırıyı düzenleyen rejim unsurlarının mevkisi belirlenerek 115 hedef ateş altına alındı. Atışlarda rejim güçlerinden 101 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 rejim helikopteri de isabet aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.” denildi. Taftanaz yakınlarındaki Talhiye bölgesinde de muhaliflerle rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk topçularının da destek verdiği çatışmalarda 1 rejim tankı imha edildi.

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‘HAZIR OLUN’ TALİMATI

Saldırının ardından gözlem noktalarında tüm unsurlar alarm seviyesini yükseltti. İdlib bölgesindeki Türk komutanlar, muhalif güçlerin komutanları ile bir araya geldi. Muhaliflere de “Hazır olun talimatı” verildi. Sabah saatlerinde zırlı personel taşıyıcılarıyla Neyrab köyü ve Serakib kasabasına doğru hareketlenen birlikler Ankara’dan gelecek emri beklemeye başladı. Serakib’in 15 km kuzeyinde bulunan Taftanaz’daki eski askeri havalimanı, TSK tarafından askeri üs haline getirilmişti. Üsse son birkaç günde en az 400 araçlık silah, mühimmat ve personel gönderilmişti.

İdlib’e yoğun bombardıman

Savaşın acımasız yüzü en çok çocukları vuruyor.

Türk üssünün rejim tarafından hedef alındığı saatlerde Rusya da katlima devam etti. En az 6 Rus uçağı İdlib şehir merkezinin kıyı bölgelerini bombaladı. Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına rağmen İdlib’i hedef alan Esed rejimi ve Rusya’nın son saldırılarında 26 sivil öldü, 50’ye yakın kişi de yaralandı. Önceki günkü hava saldırılarında Kefer Nuran’da 9, Etraib’de 3, Şeyh Ali’de 3 ve Orum Es Sugra’da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Rusya’ya ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Halep’in batı kırsalındaki İbbin köyüne düzenlediği hava saldırısında da 9 sivil can verdi. Esed rejimi ve destekçilerin yoğun bombardımanlarından kaçan sivillerin Türkiye sınırına yakın bölgelere göçü sürüyor. Kasım 2019’dan bu yana Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 830 bini buldu.

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Komando takviyesi

Konvoy sınır birlikleri bölgeye sevk edildi.

Mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy sınır birliklerine sevk edildi. Türkiye’deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay Reyhanlı’ya gönderilen ve ilçede bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı. Aralarında mayın ve patlayıcıya dayanıklı çok sayıda Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu 300 araçlık konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine yönlendirildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ve Tel Abyad’da görevli Kirpi ve zırhlılardan oluşan 100 araçlık konvoy da Hatay sınırına geldi. İdlib’deki gözlem noktalarına da komando takviyesi yapıldı. 5 otobüs komandonun bulunduğu konvoy gözlem noktalarına geçti.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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Ruslar hedef gösterdi

Haberde konuşan rejim askeri, “Türkiye’nin tüm gözlem noktaları Suriye Arap ordusu tarafından etrafı tamamen çevrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Rus devlet televizyonları, Türk gözlem noktalarıyla ilgili provokatif yayınlar yaptı. Serakib’deki 2 ayrı TSK gözlem noktası önünden yayın yapan Rus televizyonu, Türk askerlerinin tamamen kuşatma altında olduğunu söyledi. Haberde bir rejim askeri ile de mülakat yapıldı. Haberde konuşan rejim askeri, “Türkiye’nin tüm gözlem noktaları Suriye Arap ordusu tarafından etrafı tamamen çevrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Çekilme yok

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısı sürerken İdlib’e düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin kararlığı tamdır. Gözlem noktalarımız görevine kararlılıkla devam edecektir. Türkiye’nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. TSK kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir. Hedefler tahrip edilmiş, şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. TSK, İdlib’deki saldırlara misliyle karşılık vermiştir. Sınırlarımızı korumamız son derece elzemdir. Buna karşı çıkanlar bundan bihaberdardır. 30 km derinlik yaratılması Türkiye’nin sınır güvenliği açısından zorunludur. Burada Türkiye herhangi bir şekilde yeni tavır almayacak, pozisyonunu kararlılıkla sürdürecektir. Gelişmeler yakın şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir. Herhangi bir gözlem noktasından çekilme söz konusu değildir.”

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Bayrağımıza uzanan elleri kıracağız

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir.

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

PKK 8 sivili katletti

Afrin'de bombalı saldırı düzenlendi.

TSK ve SMO’nun 18 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Afrin’de örgüt hücreleri zaman zaman sivilleri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor. Dün düzenlenen saldırıda da Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen, içinde mazot yüklü varillerin bulunduğu bombalı kamyon infilak ettirildi. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, YPG/PKK’nın insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı. Saldırıda 8 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangına arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.