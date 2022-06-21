Maymun çiçeği Afrika'da can aldı

Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.
Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.
Maymun çiçeği virüsü Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi.
<br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br>
<br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br>
Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br>
<br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br>
Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br>
<br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br>
Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi.