Dünya Dünya diken üstünde Bir ülkeye daha sıçradı
AMERİKA

Dünya diken üstünde: Bir ülkeye daha sıçradı

Meksika'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Maymun Çiçeği Virüsü Son Dakika Haberi: Meksikada ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi.

Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirterek, "Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York'ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, virüs vakalarının daha hızlı tespit edilmesi amacıyla hastanelerin bakım servislerini ve klinikleri uyaran epidemiyolojik uyarı yayınlamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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