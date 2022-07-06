Dünya Maymun çiçeği virüsü yayılıyor Panamada ilk vaka tespit edildi
AMERİKA

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Panama'da ilk vaka tespit edildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi. Hastanın izolasyona alındığı belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Haber Merkezi AA
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Panamada ilk vaka tespit edildi
Foto/arşiv

Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.

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