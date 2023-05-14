Mazlumların da gözü bu sandıkta

Türkiye bugün sandık başında. Ülke kamuoyunu bir süredir meşgul eden seçim gündemi, dünyanın farkı coğrafyalarında da geniş yankı buldu. Dünyanın dört bir yanından mazlumların umudu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimde galip gelmesi için İslam aleminden dualar yükseliyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar da seçimi yakından takip ediyor. Arap dünyasının bu seçimleri en az Türkiye kadar ilgiyle takip ettiğini belirten Ürdünlü Öğr. Üyesi Dr. İbrahim Helalşah, İslam ve Arap dünyasının Erdoğan’ın zaferi için dua ettiğini söyledi.

İsrail’e karşı çıkış unutulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One Minute” çıkışının Arap dünyasında hala konuşulduğunu ve paylaşıldığını vurgulayan ibrahim Helalşah, “İsrail tarihinde hiç öyle bir olay yaşanmamış, hiç kimse o kadar net bir tavır koymamıştı. İsrail’in zulmüne karşı hiçbir lider kalkıp ‘one minute’ demedi. Bunların hepsi gerçekten Erdoğan’ı Müslümanlar için bir umut haline getiriyor. Özellikle Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki başarıları Müslüman dünyasını çok umutlandırdı. Yani anladılar ki çalışınca oluyormuş, Müslümanlar da bir şeyleri başarabiliyormuş” diye konuştu.

İbrahim Helalşah.

O GECE SABAHA KADAR UYUMADILAR

15 Temmuz gecesine atıfta bulunan Helalşah, “15 Temmuz gecesi bana çok telefon geldi. Kurduğumuz WhatsApp grubu aracılığıyla canlı yayınlar yaptık. Sabaha kadar uykusuz kalan, dua eden, gelişmeleri takip eden çok geniş bir kitle vardı. Türkiye’nin İslam dünyasında yaşanan krizlerde de çok önemli bir rol oynadı. Rusya Ukrayna savaşında, her iki tarafla da oturabilen, çatışmaları yumuşak hale getirebilen bir ülke oldu. Bakıyorsunuz dünyanın her tarafından yatırımcı, akademisyen, sanatçı Türkiye’ye gelip iş kurmaya çalışıyor. Türkiye bambaşka bir yere gelmiş bir ülke” şeklinde konuştu.

Saldırı altındaki Gazzeliler seçimi soruyor!

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya ise, “Biz Türkiye’den bahsettiğimizde herhangi bir ülkeden bahsetmiyoruz. Özellikle İslam dünyası için Türkiye’nin önemli ve özel bir yeri var. Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür ve Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir. Gazze’de şu an 5-6 gündür vahşi bir saldırı olmasına rağmen Türkiye’yi soruyorlar. Bu sevgiden, saygıdan, umut gördüklerinden dolayı sonunda bir temennimiz olacaksa Türkiye’nin bu seçimde daha güçlü ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Bütün dualarımız Türkiye için” ifadelerini kullandı

Muhammed Ebu Takiya.

Bütün Müslümanlar için zafer olacak

AK Parti’nin başını çektiği Cumhur İttifakı ve Cumurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağı seçimin sadece Türkiye ve Türk halkı için bir zafer olmadığını söyleyen Tunus kökenli araştırmacı yazar Dr. İbrahim Mekki, “Bütün bölge için çok önemli bir zafer. Rüzgarı 13 yıl önce Tunus’tan bölgeye esmeye başlayan Arap Baharı’na desteklemekle bilinen AK Parti’nin iktidardan gitmesi halinde artık Arap halklarının demokrasi ve özgürlük umutları kesilmiş olacak. Katar’ı kuşatıp işgal ederek doğal gazına el koymaya çalışan komşuları da, Doha ile barışmış görünseler de yeni bir işgal hamlesini yapmaları uzak bir ihtimal değil. Ayrıca darbeci Hafter, BM’nin tanıdığı Trablus’taki Libya’nın sivil ve meşru hükumetine yeni bir askeri hamle yapabilir. Çünkü Türkiye’deki muhalefet ‘Yeni Türkiye’ mefhumunu ilga edip ülkenin bölgedeki nüfuzunu kısarak eski Türkiye dönemine dönmekle seçmenlerine söz vermişler” şeklinde konuştu.

İbrahim Mekki.

KAZANIMLAR MUHAFAZA EDİLİR

Mekki sözlerini şöyle sürdürdü: “Savaşlardan kaçan Afrikalı, Suriyeli ve Afgan gibi misafirleri sınır dışı ederek ölüm girdabına atmakla tehditler savurdular. Özetle Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın seçim kazanması, Türk halkının elde ettiği kazanımları muhafaza etmek ile beraber, bölge halklarının hayrına vesile olacaktır.”











