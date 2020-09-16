Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'yla Tel Abyad ve Resulayn'a huzur getirdi: Korku dolu günler geride kaldı.

Suriye'de 2011 yılında sivillerin daha fazla özgürlük talepleri, rejimin güç kullanmasıyla iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu ismiyle silahlanarak rejime karşı mücadele eden muhalifler, zaman içerisinde görüş ayrılığına düşerek gruplara bölündü. Muhalif gruplar arasında yaşanan ayrılık ve çatışmalar sırasında terör örgütü de bazı kentleri işgal etti. Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği alanları genişleterek Irak sınırından İdlib'e kadar uzanan sınır hattında koridor oluşturmak istedi. Terör örgütünün ilk etapta Fırat Nehri'nin batısına geçerek, sözde kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile sonlandı.

Bölge güvenli hale getirildi

Terör örgütüne yönelik 9 Ekim 2019 tarihinde de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn kentlerini kapsayan 120 kilometrelik hat kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. İki ilçenin köy ve kasabaları ile teröristlerden arındırılmasıyla 5 bin kilometre kareyi aşkın alan terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirildi.

OYNAT 00:40 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik EYP temizliğine devam ediyor Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor' denildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Teröristlerden temizlendi

Teröristlerin işgaline son verilmesinin ardından Resaluyn ve Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesi için hummalı çalışmalar başlatıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imha edilmesi ve kamu binalarının tadilatlarının gerçekleştirildiği Resulayn ve Tel Abyad'da, terör örgütüne ait izler silindi ve zorunlu olarak topraklarından göç eden siviller yeniden doğdukları kentlerine dönmeye başladı.

REKLAM

FOTOĞRAF 38 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 4 yıl geçerken, bölgenin normalleşmesi ve sivillerin evlerine dönmesi için çeşitli alanlarda Türkiye'nin desteğiyle çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti. Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı. Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmuştu. 2 gün sonra da Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti. Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı. Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis güçleri göreve başladı. Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı, hem terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerine son verdi hem de bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı oldu. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden kurtarılan bölgede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları derlendi. Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirgemek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı adına faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları kuruldu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halihazırda Çobanbey, Azez ve Bab'da 200'er yataklı, Mare ve Cerablus'ta 75'er yataklı toplam 750 yatak kapasiteli 5 hastanede çeşitli sağlık hizmetleri sunuluyor. Merkez laboratuvarı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı ve tedavi merkezi hizmete açıldı. Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi ve temaslı kişilerin izolasyonu için ek servisler hazırlandı. Fırat Kalkanı bölgesinde ayrıca bu hizmetlere ilave olarak hastaneler ve sağlık birimleri arasında iletişimi sağlamak, Acil Sağlık ekiplerinin vakaya müdahale ve hasta sevklerini etkin yönetmek amacıyla Ambulans Telsiz İletişim Sistemi kuruldu. Türkiye, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayan bireylerin eğitim hakkından faydalanmalarına da büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle eğitime hazır hale getirilen 684 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 192 bin 569 öğrenci ders başı yaptı. Gaziantep Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye’nin kuzeyinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda şu ana kadar üniversite bünyesinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kuruldu. Kurulan birimler bölgedeki eğitim öğretim ihtiyacı göz önünde bulundurularak ve yerel meclislerden gelen talepler doğrultusunda planlandı. Halihazırda 2019'da açılan Azez İslami İlimler Fakültesi 71, 2019'da açılan ve 3 bölümü bulunan Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 119, 2018'de kurulan ve 9 bölümü bulunan Cerablus Meslek Yüksekokulunda ise 428 öğrenci eğitim görüyor. Bölgede ayrıca Türk yardım kuruluşlarının destekleriyle çok sayıda anaokulu açıldı. Operasyon sırasında DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde ilk günden itibaren bölge halkına hizmet verilmesine ve bölgenin idaresinin yerel halk tarafından yürütülmesine büyük önem verildi. Bu kapsamda, terör örgütünden temizlenen ilçe ve belde merkezlerinin idaresi Türkiye'nin destekleriyle kurulan yerel meclislere teslim edildi. Söz konusu mahalli yönetimler, terörün izlerini silmek, hayatın normalleşmesi, sivillerin evlerine dönmesi için bölge halkına hizmet veriyor. Bölgeye dönen halk, iç savaştan dolayı zarar gören ve yıkılan konutlarını yeniden inşa ederek, bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadı. Yerel meclisler, bölge sakinlerine yerel kimlik kartları, ehliyet ve araç plakları vererek bölgede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında da yer alıyor. Bölgede tarım ve ticaretle geçimini sağlayan sivillere destek olan yerel meclisler, Türk yetkililer ile yaptıkları anlaşmalar sayesinde de üreticilerin yanında olmaya çalışıyor. İç savaş boyunca sürekli el değiştiren bölgede siviller evlerini terk etmek zorunda kalmıştı ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından, yerinden edilen veya Türkiye'ye sığınan çok sayıda aile evlerine döndü. Bölge ayrıca Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları ile terör örgütü YPGPKK'nın zulmünden kaçan on binlerce Suriyeliye de ev sahipliği yapıyor. Söz konusu bölgede yaşayan Suriyelilere ayrım yapılmaksızın yerel meclislerce hizmet sunuluyor. Halihazırda YPGPKK'nın evlerini işgal ederek sürgün ettiği Tel Rıfatlılar, Deyrizorlular ve Rakkalıların yanı sıra Esed rejiminin göçe zorladığı Humuslular, Deralılar ve Şamlılar bölgede evlerine dönme hayali ile yaşıyor. Bölgede terörün izlerini silmekle kalmayan Türkiye, kurtarılan bölgelerdeki tarihi eserlere ve camilere de sahip çıktı. Bu kapsamda çok sayıda tarihi cami ve yapıtlar aslına uygun olarak restore edildi. Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin'de tadilata ihtiyaç duyulan 400 caminin onarım ve tefrişat giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandı. Suriye'de askeri muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili ile Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla teröristlerden temizlediği bölgelerde, sebze hali, benzin istasyonu, giyim mağazası, lokanta, fırın, bakkal gibi pek çok işletme TL'ye yöneldi. Suriye lirasının ABD doları karşısında yüksek değer kaybı yaşaması ve dalgalı seyretmesi nedeniyle söz konusu bölgelerde siviller son dönemde alışverişlerde TL kullanıyor. PTT'nin de Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez, Mare bölgelerinde şubeleri bulunuyor. PTT şubelerinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabiliyor. Fırat Kalkanı dört yaşında: Mehmetçik terör koridorunu yerle bir etti Türkiye'nin, Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk darbeyi indirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'ının başlamasının üstünden tam dört yıl geçti. TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile terörden süpürdüğü bölgenin çehresi Türkiye'nin desteği ile gözle görülür bir şekilde değişti. Savaştan kaçan halkın dönüşüyle nüfusu bir milyonu aşan bölgede rejimin ve terörün baskısı artık geride kaldı. Mehmetçik ve SMO askerleri harekat ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu. Bölgede eğitime hazır hale getirilen 684 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 192 bin 569 öğrenci ders başı yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halihazırda Çobanbey, Azez ve Bab'da 200'er yataklı, Mare ve Cerablus'ta 75'er yataklı toplam 750 yatak kapasiteli beş hastaneyle hizmet sunuluyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Baskı ve zulüm sona erdi

Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan siviller; terör örgütünün zorla vergi aldığı, ticaret yapanlara zorunlu ortak olduğu ve çocuklarını kaçırarak silah altına alınması gibi yaşadıkları zorlukların geride kalmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Geçmişte kaçırılarak terör örgütü kamplarına götürüleceği endişesiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını anlatan siviller, Barış Pınarı Harekatı sonrası doğdukları kentlerin sokaklarında özgürce dolaşabilmenin tadını çıkarıyor.

GÜNDEM Huzur ortamı sağlandı terk ettikleri topraklara geri döndüler: 25 yıl sonra yeniden tarıma başladılar

GÜNDEM Bayram nöbeti

"Yıllarca yoksun olduğumuz şeyleri Türkiye sayesinde aldık"

Türkiye'nin harekatın ardından teröristlerin zarar verdiği alanların tadilatını yaptığını ve oluşturulan idari yapı ile kamu hizmetlerinin verildiğini anlatan siviller, "Yıllarca teröristlerin işgali sırasında her türlü hizmetten yoksun kalmıştık. Ancak, Barış Pınarı Harekatı sonrası hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Türkiye hastane, okul ve diğer halkın kullandığı kamusal alanları tek tek onardı ve bizim kullanımımıza sundu. Oluşturulan yerel meclisler de hızlıca hizmet üretmeye başladı. Yıllarca yoksun kaldığımız hizmetleri Türkiye'nin elinin değmesinin ardından hızlıca aldık. Teröristlerin yakıp yıktığı şehirlerimizin birkaç ay içerisinde yeniden inşa edilmesi ve geçmişe dair tüm izlerin silinmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

GÜNDEM Kato Dağı’na olimpik havuz: Terör bitti, yatırım arttı