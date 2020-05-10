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Gündem Kato Dağına olimpik havuz Terör bitti, yatırım arttı
POLİTİKA

Kato Dağı’na olimpik havuz: Terör bitti, yatırım arttı

PKK’nın saldırıları nedeniyle yıllarca nefes alamayan Şırnak Beytüşşebap, son yıllardaki başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kato Dağı'nda yeni projeler hayata geçiyor.
Kato Dağı'nda yeni projeler hayata geçiyor.

Bölgenin huzura kavuşmasının ardından yatırımlar da hız kazandı. 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Partili başkan sayesinde onlarca yeni proje hayata geçti. İlçede 3 milyonluk kaplıca ihalesinden sonra 4 milyonluk yarı olimpik yüzme havuzu temeli de atıldı. Yatırımlar ile ilgili bilgi veren Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birkaç sene öncesine kadar ilçenin terör haberleriyle anılan bir bölge olduğunu kaydetti. Kaymakam Pendik, “Daha sonra kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde Kato, Faraşin ve Kerkür terörden temizlendi, bu saydığım üç bölgede askeri üs bölgemiz kuruldu. Daha önce Kato ikinci Kandil olarak anılıyordu. Şimdi eteklerinde olimpik havuzlar yapılıyor. Hamd olsun ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato’da huzur var. Terör engellenince hak ettiği yatırımlar yapıldı” dedi.

Kato Dağı'nda girilen mağara böyle görüntülendi
OYNAT 01:58
Kato Dağı'nda girilen mağara böyle görüntülendi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince 53 gündür yürütülen operasyonda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Sarp kayalıkların arasında yerin 50 metre aşağısında bulunan mağara güvenlik güçlerini dahi şaşırttı.


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