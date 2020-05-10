Kato Dağı’na olimpik havuz: Terör bitti, yatırım arttı

Bölgenin huzura kavuşmasının ardından yatırımlar da hız kazandı. 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Partili başkan sayesinde onlarca yeni proje hayata geçti. İlçede 3 milyonluk kaplıca ihalesinden sonra 4 milyonluk yarı olimpik yüzme havuzu temeli de atıldı. Yatırımlar ile ilgili bilgi veren Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birkaç sene öncesine kadar ilçenin terör haberleriyle anılan bir bölge olduğunu kaydetti. Kaymakam Pendik, “Daha sonra kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde Kato, Faraşin ve Kerkür terörden temizlendi, bu saydığım üç bölgede askeri üs bölgemiz kuruldu. Daha önce Kato ikinci Kandil olarak anılıyordu. Şimdi eteklerinde olimpik havuzlar yapılıyor. Hamd olsun ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato’da huzur var. Terör engellenince hak ettiği yatırımlar yapıldı” dedi.
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