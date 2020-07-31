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ANKARA

Binlerce Mehmetçik ​bayram nöbetinde

Bayram nöbeti

“Vatan savunması”nı sınırların ötesinde kuran Türkiye, dostları ve mazlumlar için mücadele veriyor. On binlerce Mehmetçik de huzurlu ve güvenli bayramlar için hem yurt içinde hem Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Katar, Afganistan, Kosova ve Somali’de 7/24 nöbet tutuyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Binlerce asker Kurban Bayramı’nı harekat bölgelerinde geçirecek.
Binlerce asker Kurban Bayramı’nı harekat bölgelerinde geçirecek.

Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan binlerce asker, Kurban Bayramı’nı da vatan nöbetinde geçirecek. Güvenlik güçleri, yurt içinde aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonlarında bu bayram da teröriste göz açtırmayacak. Türkiye’nin bölgesinde artan tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan binlerce Mehmetçik için bu bayram da en büyük bayram, Türk halkının bayramı güven ve huzurla geçirmesi olacak.

Mehmetçik Libya'da

YURT İÇİNDE KARARLI MÜCADELE

Bayrama iki gün kala Tunceli’de başlatılan “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonunda; komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personelden oluşan 67 operasyonel tim arazide teröristlerin izini sürüyor. Yıldırım-1 ve Yıldırım-2 operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe indirilen Cudi, Cilo ve Ağrı dağları, Iğdır, Kars kırsalında güvenliğin tam olarak tesis edilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü PKK’yı tamamen ülke gündeminden çıkaracak yurt içi operasyonlar bayramda da kararlılıkla devam edecek.

İdlib halkından Mehmetçiğe teşekkür: Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi
OYNAT 00:30
İdlib halkından Mehmetçiğe teşekkür: Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi
İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı. Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı: 'Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor' denildi.


HAKURK’TAN TEL ABYAD’A

Irak kuzeyinde Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan, Zap, Haftanin başta olmak üzere terör kamplarını yerle bir eden TSK, binlerce Mehmetçik ile terörden arındırılan üs bölgelerinde Türk halkı ve Irak halkının bayramlarını güvenle geçirmesi için nöbet tutacak. Komandolar, terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe Harekatlarına bayram molası vermeyecek. Suriye kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla tesis edilen güvenli bölgelerde huzur ve güvenliğin devamı için varlık gösteren Türk askeri, bayramını özgür Suriye halkıyla kutlayacak, teröristlerin bayramı fırsata çevirme amaçlarına göz açtırılmayacak.

Türk askeri kardeş ülke Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

KESİNTİSİZ GÖREV

Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz’de 7/24 varlık gösteren Türk donanması da, Mavi Vatan nöbetine devam edecek. Libya’nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için Libya’da bulunan Türk askeri, terörist saldırıların görece dizginlendiği Libya’da halka güven veren varlığıyla bayramda da kesintisiz görev icra edecek. Artan tehditlere karşı kardeş Azerbaycan halkını yalnız bırakmayan TSK, Kara ve Hava Kuvvetleri personeliyle katılım sergilediği Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatında, geçmiş tatbikatlara göre artan oranda varlık gösterecek ve tatbikat bayram süresince ve bayram ertesi de devam edecek.

Mehmetçik İdlib'de

Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu
GÜNDEM
Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu

Altı PKK’lı öldürüldü

  • Barış Pınarı bölgesi ve Irak’ta 6 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi” denildi. Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde de 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla öldürüldü

Kahramanları kutladı

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemize ve asil milletimize yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, Kıbrıs dâhil mavi vatanımızda, ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için verdiğimiz bu mücadele; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla devam edecektir. Bu vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB’nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Barışın güvencesi

  • Katar’da tesis edilen askeri üsteki varlığıyla Körfez coğrafyasında barışın güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası barış ve güvenlik misyonlarındaki görevlerine de aksaksız devam ediyor. Türk askeri, bu bayram da, Afganistan, Somali, Kosova, Aden Körfezi’nde kardeş halkların güvenliği için mesai yapacak.

MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitim
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