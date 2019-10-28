Dünya Mehmetçik ile aynı safta savaşmak da ölmek de şereftir
ORTADOĞU BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik ile aynı safta savaşmak da ölmek de şereftir

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Halepli Cemil Ali şehit düştü. Rasulayn'daki operasyona Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu bünyesinde katılan Cemil Ali, 21 Ekim Pazartesi günü memleketi Triael köyünde defnedildi. Yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulunan Barış Pınarı Harekatı şehidi Cemil Ali'nin kardeşi, "Ağabeyim bizlere Mehmetçik ile aynı safta savaşmak da ölmek de bizim için şereftir diyordu" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Resulayn Şehidi Cemil Ali, Esed rejimi, DEAŞ ve PKK’ya karşı bir çok cephede savaşmıştı.
Resulayn Şehidi Cemil Ali, Esed rejimi, DEAŞ ve PKK’ya karşı bir çok cephede savaşmıştı.

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu bünyesinde savaşan Halepli Şehit Cemil Ali, 21 Ekim Pazartesi gecesi YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü.

  • Cemil Ali'nin anne ve babası, oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ancak oğullarının vatanı için canını feda etmesinden gurur duyduklarını yenisafak.com'a anlattı.

Şehit Cemil Ali'nin ailesi duygularını ve abisinin hikayesini Yeni Şafak için anlattı.
Şehid Cemil’in 21 yaşındaki kardeşi Muhammed, abisinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da katıldığını ve kendisine "Mehmetçik ile aynı safta savaşmakta ölmekte bizim için şereftir" dediğini anlattı.

19 YAŞINDA DİRENİŞE KATILDI

Savaş öncesi Halep'in Haydariye mahallesinde baba mesleği olan berberlik işi ile uğraşan Cemil Ali, Esed karşıtı gösterilerin başladığı ilk dönemden itibaren muhaliflerle birlikte hareket etti. Gösterilerin savaşa evrilmesi sonrası 2012 yılında bir dönem Türkiye’ye göç eden ailesinin yanında kaldı. Şehid Cemil 2013 yılı Mayıs ayında yeniden direniş saflarına döndü ve Esed rejimi, DEAŞ ve PKK’ya karşı bir çok cephede savaştı.

ANNEM DUYMASIN İSTEDİ

Yeni Şafak'ın taziye evinde konuştuğu şehit Cemil’in dayısı Velid Rıza, "Yeğenimle şehadetinden 3 saat önce konuştum. Resulayn şehir merkezinde kolundan ve ayağından yaralanmıştı. Bana ısrarla iyi olduğunu, hastaneye gittiğini, gerekli müdahalenin yapıldığını ve grubu ile birlikte operasyona devam edeceğini söyledi. 'Konuşmamızın sonunda her ne olursa olsun yaralandığımı annem duymasın' diye ısrar etti. O çok özel bir çocuktu ve Allah ona şehadet nasip etti" diye konuştu.

Şehit Cemil Ali'nin kardeşleri.

O KADAR ÇOK HELALLİK İSTEDİ Kİ

Şehit Cemil Ali’nin bir diğer küçük kardeşi Ali ise "Ağabeyimin hayatı savaş ve mücadele ile geçti. Evlenememişti ancak Barış Pınarı Harekatı sonrası evlenmeyi düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

En son geçtiğimiz kurban bayramında köyümüzde tüm aile fertleri bir araya gelebilmiştik diyen 18 yaşında ki Ali Ali, şunları anlattı:

  • "Abim DEAŞ’a karşı savaştığı dönem Düdyen köyünde ağır yaralandı. Öldü diye bırakmışlar. Karnında 3 kurşunla 500 metre sürünerek ÖSO birliklerine ulaşmış ve hayatta kalmıştı. Ayrıca Halep-Handarat cephesinde de ağır yaralandı. Ancak Resulayn’a giderken haklarınızı helal edin diye o kadar sık söyledi ki sanki bir şeyler biliyordu, hissediyordu. Allah onu şehitlikle ödüllendirdi. Bize de kardeşi olma gururunu yaşattı. Bize hep iyi davrandı. İçine kapalı bir ruh hali vardı. Çok az konuşurdu ve sorumluklarının farkında biriydi"

SAVAŞ DERİN YARALAR AÇTI

Suriye’de 8 yılı aşkın süredir devam eden savaş çok ağır yaralar açtı. Ülke genelinde 11 milyondan fazla sivil yaşadığı beldeyi terk ederek mülteci durumuna düştü. Binlerce aile parçalandı. Resulayn Şehidi Cemil Ali’in ailesi de bu parçalanmışlıktan nasibini aldı ve Şehit Cemil’in halen Halep’te Esed kontrolünde olan bölgede yaşayan kız kardeşi 50 kilometrelik mesafeye rağmen şehit abisinin cenazesine katılamadı.

  • Aile fertleri cenaze acısına ek olarak kızlarının ağabeyine karşı son görevini yapamamasının burukluğunu yaşadı. Büyük bir kalabalık eşliğinde kılınan namaz sonrası Şehid Cemil Ali ebedi istiratgahına defnedildi.

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