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Dünya

Meksika'da Otis Kasırgası nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, 5. kategoriye yükselen ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

08:38 - 27/10/2023 Cuma
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler de elektriksiz kaldı. Otis Kasırgası, ülkenin güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vurmuştu.



Karaya vuran kasırganın etkisiyle yağışlar da etkisini artırırken halk, kasırga uyarıları kapsamında sahilleri boşaltmıştı. Guerrero eyaleti, kasırganın muhtemel yıkıcı etkilerine karşı 396 geçici barınak kurulması çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.



Meksika ordusu ve donanmasından 8 binden fazla asker arama kurtarma tedbirleri kapsamında bölgeye konuşlandırılırken, bölgedeki limanlar da geçici olarak kapatılmıştı.


#Meksika
#Otis Kasırgası
#Kasırga
13 saat önce
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