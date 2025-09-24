Meloni Filistin'i tanıma şartını açıkladı: Tepkiler çığ gibi büyüdü

İtalya Başbakanı

Giorgia Meloni

, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, hükümetin parlamentoya Filistin’in tanınmasına yönelik bir teklif sunacağını, ancak bunun yalnızca tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın Gazze’den çıkarılarak yönetimdeki tüm rollerden dışlanması şartlarıyla gerçekleşeceğini duyurdu. Meloni,

"Filistin’in tanınmasına karşı değilim, ancak önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor"