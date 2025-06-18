Mescid-i Aksa'yı tamamen kapattı

İşgalci İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı yeniden hedef alarak beş gündür kapalı tutuyor. İran ile savaş ortamını bahane eden zalim İsrail ibadete yasak getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Dr. İkrime Sabri, İsrail’in her krizi, fırsata çevirerek Aksa’ya yönelik baskılarını artırdığını belirtti. Şeyh Sabri “Bu, Aksa’ya yönelik açık bir saldırganlıktır” dedi. İkrime Sabri, yaptığı açıklamada, “İsrail, yaşanan olayları bahane ederek Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıyor, Müslümanların girişini engelliyor. Bu yaklaşım, kutsallarımıza karşı sergilenen açık bir düşmanlıktır. Mescid-i Aksa'nın sahibi Müslümanlardır ve ne zaman açılıp kapanacağına da onlar karar verir” ifadelerini kullandı. İsrail’in bu tür baskıcı adımlarının yeni olmadığını belirten İkrime Sabri, “Her olayda benzer yöntemlere başvuruyorlar. Ancak bu defaki kapatma, 2017’deki Bab el-Esbat direnişinden bu yana en kapsamlı ve en sert müdahaledir” dedi.