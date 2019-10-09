Dünya MHP lideri Bahçeliden Barış Pınarı Harekatı açıklaması Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır
BARIŞ PINARI HAREKATI

MHP lideri Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

MHP lideri Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı başladı.
Barış Pınarı Harekatı başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlattığını ve Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruhun devreye girdiğini vurgulayan Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eş güdüm ve iş birliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir" ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıktığını" belirten Bahçeli, MHP'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanında olduğunu açıkladı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir.

ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır. Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin Cenabıallah yardımcısı olsun. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun."

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Barış Pınarı Harekatı resmen başladı: Rasulayn vuruldu

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