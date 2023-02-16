Miçotakis'ten deprem sonrası ılımlı mesaj: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz

"Anlaşmazlıklarımız var. Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin de ortaya koyduğu, halklarımız arasındaki duygusal bağa inanıyorum. Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum."