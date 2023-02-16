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Dünya

Miçotakis'ten deprem sonrası ılımlı mesaj: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen Yunanistan'dan ılımlı mesajlar gelmeye devam ediyor. Yunan ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmasına dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum" dedi.

15:46 . 16/02/2023 Perşembe
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Miçotakis

Miçotakis

Yunan arama kurtarma ekipleri, iki büyük depremin ardından Türkiye'ye yardıma koştu. Ekipler, enkaz altında sürdürdükleri çalışmalarda mahsur kalan bazı vatandaşları sağ kurtarmayı başardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin deprem bölgesindeki yardım çabalarına değindi.

Kozani'de konuşan Miçotakis, depremlerin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyileşme sağlayabileceğine inandığını belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'dan giden arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye'de hayat kurtarmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkilerde iyileşme olabileceği yönündeki açıklamalarını not ettiğini belirten Miçotakis, şöyle dedi:

"Anlaşmazlıklarımız var. Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin de ortaya koyduğu, halklarımız arasındaki duygusal bağa inanıyorum. Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum."

Türk halkı için destek çağrısı

Yunan halkının, Türk halkına desteğine devam edeceğine inandığını kaydeden Miçotakis, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa çabasında da Yunanistan'ın komşu ülke olarak üzerine düşen rolü üstleneceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile deprem bölgesini ziyaret etmişti.

"Bir deprem daha beklemeyelim"

Çavuşoğlu, Dendias ile yaptığı ortak açıklamada, "Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda." demişti.

Dendias da Çavuşoğlu'nun bu sözüne katıldığını belirterek, ilişkilerin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatine sahip olduğunu kaydetmişti.


#Miçotakis
#Yunanistan
#Türkiye
2 saat önce
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Miçotakis'ten deprem sonrası ılımlı mesaj: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
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