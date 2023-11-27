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Dünya

Mısır duyurdu: Gazze'deki insani ara iki gün daha uzatılabilir

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Gazze Şeridi'ndeki ''insani ara''nın iki gün daha uzatılmasına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde sona gelindiğini duyurdu.

18:39 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:03 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Esir takası konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Esir takası konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Raşvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki "insanı ara"nın uzatılması için Katar ve Mısır'ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Gazze'de "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktaran Raşvan, günlük 30 Filistinli esire karşılık, Hamas'ın 10 İsrailli esiri serbest bırakmasının söz konusu olduğunu aktardı.

Uzlaşının sağlanması durumunda gelecek 2 gün içinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin serbest kalmasının önünün açıldığını belirten Raşvan, Gazze'ye yakıt, gıda ve insani yardım girişinin sürdürüleceğini ifade etti.

Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı, gün içinde Hamas'ın elindeki 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini ve İsrail'in de 33 Filistinli esiri serbest bırakması için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.




#Gazze
#İsrail
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#insani ara
#Mısır
#Ziya Raşvan
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