Mısır duyurdu: Gazze'deki insani ara iki gün daha uzatılabilir

Terör devleti İsrail'in katliamlarının durdurulması için dünya 7 haftadır ayakta. Dün de Berlin, Paris, Londra, Cenevre, Milano, New York ve Varşova gibi kentler başta olmak üzere çok sayıda ülkede düzenlenen protestolarda 'Özgür Filistin!" pankartları taşındı. Soykırımın suç ortağı Batılı liderler kınandı.