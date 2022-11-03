Dünya Mısır Somaliden paralı asker devşiriyor
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Mısır Somali’den paralı asker devşiriyor

Mısır, 18 ilâ 28 yaş arası yaklaşık 3 bin Somalili genci gizlice eğiterek paralı asker ordusu kuruyor. Middle East Eye’ın haberine göre, Somalili gençler eğitimlerini Mısır ve Somali’de sürdürüyor.

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Mısır Somali’den paralı asker devşiriyor
​Mısır Somali’den paralı asker devşiriyor.

Mısır, 18 ilâ 28 yaş arası yaklaşık 3 bin Somalili genci gizlice eğiterek paralı asker ordusu kuruyor. Middle East Eye’ın haberine göre, Somalili gençler eğitimlerini Mısır ve Somali’de sürdürüyor. Girişimin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiği belirtilirken, geçen eylül ayında eğitimi tamamlanan 120 kişinin işe alındığı kaydedildi. Katılımcılara aylık 500 dolar verildiği bilgisi de haberde yer aldı. Mısır’ın söz konusu girişimi, Rönesans Barajı Projesi nedeniyle gerginlik yaşadığı Etiyopya’ya karşı da bir hamle olabileceğini belirtti.

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