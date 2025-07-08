Mısır'da iletişim merkezinde yangın: 22 yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bir iletişim merkezinde çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hussam Abdulgaffar ise yaralı sayısının 22'ye ulaştığını, yaralıların hastanelere nakledildiğini belirtti.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığı aktarıldı.