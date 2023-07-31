Mısır'dan 10 yıl sonra ilk ziyaret: Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar dinmek üzere. 2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar, 10 yıl sonra erimeye başladı. Olumlu adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Mısır’a büyükelçi atamasıyla resmileşti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin beklenen Ankara ziyareti ileri bir tarihe ertelenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Davete icabet ediliyor

NTV'nin haberine göre; Mısır'la ilişkilerde yeni dönemin başlamasının ardından önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmed Samir Saleh, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Mısırlı bakanın beraberinde Mısırlı İşadamı Örgütü liderleri de yer alacak. Ziyaret, ticaret bakanları düzeyinde 10 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

İş ilişkileri görüşülecek

1 Ağustos tarihinde, Mısırlı bakanın ziyaretinde ticaret ve ekonomik konuların ele alındığı ikili ve heyetler arası görüşme yapılmasının yanı sıra, bakanlar iki ülke iş çevrelerinin bir araya geleceği çalışma yemeğine de katılacak.















