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Mısır'ın 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifine Hamas'tan cevap

Mısır'ın 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifine Hamas'tan cevap

00:3615/04/2025, вторник
G: 15/04/2025, вторник
Yeni Şafak
IHA
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Hamas, Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm esirlerin serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas, Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm esirlerin serbest bırakılacağını açıkladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını durdurmak adına ateşkes görüşmeleri sürüyor. Diplomatik çabalardan sonuncusu da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. Ancak Mısır tarafından gelen ateşkes önerisi şaşkınlığa neden oldu. Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, teklifte Hamas'ın silah bırakmasının yer aldığını aktardı. Hamas'ın silahlarının "tartışma konusu olmadığını" belirten Hamas yetkilisi, Mısır'ın teklifinin Gazze'ye insani yardımların girişini ve 45 günlük bir ateşkesi içerdiğini de kaydetti.

Hamas, Mısır'ın 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifini reddetti.

İsrail'in
Gazze Şeridi
'ne yönelik saldırıları sürerken, ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor.
Filistinli ve Mısırlı kaynaklar, Mısır'ın başkenti
Kahire
'de
Gazze Şeridi
'nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin bugün somut bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini ifade etti.

İsrail, Hamas'ın teklifini duyurdu

Kaynaklar, Hamas heyetinin ateşkesin uzatılması halinde serbest bırakılacak olan esirler konusunda esneklik gösterdiğini aktararak,
Hamas
'ın daha fazla esiri serbest bırakmayı önerdiğini belirtti. İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Zeev Elkin, Hamas'ın önceki "5 esir" teklifine karşılık şimdi 10 esirin serbest bırakılmasını teklif ettiğini açıkladı. Kaynaklar, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşama müzakerelerinin başlaması için İsrail'den garanti istediğini ve bu nedenle yanıt için süre talep ettiğini ifade etti.

Mısır'dan Hamas'a 'silah bırakmalı' ateşkes teklifi

Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, teklifte Hamas'ın silah bırakmasının yer aldığını aktardı. Yetkili, "Müzakere heyetimiz, Mısır'ın ilettiği teklifte örgütün silah bırakmasına ilişkin açık bir madde bulunmasına şaşırdı. Mısır, bize örgütün silah bırakmasına yönelik müzakereler yapılmadan savaşın durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi" dedi.

Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü ifade eden yetkili, Hamas'ın silahlarının "tartışma konusu olmadığını" belirtti. Yetkili, Mısır'ın teklifinin Gazze'ye insani yardımların girişini ve 45 günlük bir ateşkesi içerdiğini açıkladı.

"Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm esirler serbest bırakılacak"

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu daha önce basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını belirterek, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail 18 Mart'ta ateşkesi bozmuştu

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ve İsrail tarafı 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden yoğun bir saldırı başlatarak ateşkese tek taraflı olarak son vermişti. Ocak ayında başlayan ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 İsrailli esiri, İsrail ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Ateşkesin mart ayında başlaması planlanan ikinci aşaması ise hayata geçirilememişti. Gazze Şeridi'nde 24'ü hayatta toplam 59 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 613'e, yaralıların sayısı 4 bin 233'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 50 bin 983'e, yaralı sayısı 116 bin 274'e ulaştı.



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