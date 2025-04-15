Mısır'ın 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifine Hamas'tan cevap

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını durdurmak adına ateşkes görüşmeleri sürüyor. Diplomatik çabalardan sonuncusu da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. Ancak Mısır tarafından gelen ateşkes önerisi şaşkınlığa neden oldu. Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, teklifte Hamas'ın silah bırakmasının yer aldığını aktardı. Hamas'ın silahlarının "tartışma konusu olmadığını" belirten Hamas yetkilisi, Mısır'ın teklifinin Gazze'ye insani yardımların girişini ve 45 günlük bir ateşkesi içerdiğini de kaydetti.
Hamas, Mısır'ın 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifini reddetti.
İsrail, Hamas'ın teklifini duyurdu
Mısır'dan Hamas'a 'silah bırakmalı' ateşkes teklifi
Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, teklifte Hamas'ın silah bırakmasının yer aldığını aktardı. Yetkili, "Müzakere heyetimiz, Mısır'ın ilettiği teklifte örgütün silah bırakmasına ilişkin açık bir madde bulunmasına şaşırdı. Mısır, bize örgütün silah bırakmasına yönelik müzakereler yapılmadan savaşın durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi" dedi.
Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü ifade eden yetkili, Hamas'ın silahlarının "tartışma konusu olmadığını" belirtti. Yetkili, Mısır'ın teklifinin Gazze'ye insani yardımların girişini ve 45 günlük bir ateşkesi içerdiğini açıkladı.
"Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm esirler serbest bırakılacak"
Hamas yetkilisi Taher al-Nunu daha önce basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını belirterek, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail 18 Mart'ta ateşkesi bozmuştu
Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ve İsrail tarafı 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden yoğun bir saldırı başlatarak ateşkese tek taraflı olarak son vermişti. Ocak ayında başlayan ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 İsrailli esiri, İsrail ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Ateşkesin mart ayında başlaması planlanan ikinci aşaması ise hayata geçirilememişti. Gazze Şeridi'nde 24'ü hayatta toplam 59 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 613'e, yaralıların sayısı 4 bin 233'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 50 bin 983'e, yaralı sayısı 116 bin 274'e ulaştı.