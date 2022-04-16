Moritanya’da ‘Maarif’ farkı

Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ ile mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Vakıf, 20 ülkede 233 örgüt okulunu devraldı. Maarif’in faaliyet gösterdiği adreslerden biri de Batı Afrika ülkesi Moritanya. Buradaki FETÖ okulları 2017 yılında devredildi. Maarif’in bu ülkede anaokulu, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 9 okulu eğitim veriyor.

ÜLKENİN EN İYİ OKULU

Maarif okulları beş yıl gibi kısa bir sürede ülke genelinde en iyi okullar sıralamasında yerini aldı. Buna paralel öğrenci sayısı da çoğaldı. 2017’de 634 olan öğrenci sayısı bu eğitim öğretim yılında bin 326’ya ulaştı. Artan öğrenci sayısı ile okullar kendi giderlerini karşılayacak ekonomik güce de kavuştu.

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Muhabirimiz Yasemin Asan, Moritanya’daki okulları ziyaret etti.

YÜZDE YÜZ BAŞARI SAĞLADI

İlk yıllarda, ülke genelindeki ulusal sınavlarda başarı oranı yüzde 70-90’ları bulurken geçtiğimiz yıl bu yüzde 100’e ulaştı. 2021 yılında ulusal düzeyde yapılan ilkokul bitirme sınavına okulun 80 öğrencisi katılarak, tamamı sınavı kazandı ve yüzde 100 başarı elde etti. 2020 yılında üniversiteye giriş sınavı birincisi Maarif mezunu Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed oldu ve tıp eğitimi için Türkiye’yi tercih etti.

YARIŞMALARDA DERECE

Maarif Vakfı okullarının öğrencileri ülke çapında düzenlenen yarışmalarda da önemli dereceleri elde ediyor. Onlardan bazıları şöyle: Moritanya genelinde düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği “ödüllü ralli” yarışmalarına Maarif öğrencileri de katılarak 2 derece yaptı. Ulusal bazda gerçekleştirilen matematik olimpiyatları yarışmasında Maarif erkek lisesi öğrencisi 9. oldu. Dünya Bilim Kadınları Günü Münasebetiyle Düzenlenen Bilim Yarışması’nda okul öğrencisi “El Dezenfektanları Üretimi Projesi” birinci oldu. Ülke birincisi öğrenci Moritanya’yı yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

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RAMAZAN Türkiye Moritanya’ya uzak değil