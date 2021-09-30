Dünya Mülteci kampındaki Arakanlı Müslüman lider suikasta kurban gitti
AFRİKA

Mülteci kampındaki Arakanlı Müslüman lider suikasta kurban gitti

Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bir lideri silahlı kişilerce vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Mülteci kampındaki Arakanlı Müslüman lider suikasta kurban gitti
(Arşiv)

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sitesinde yer alan habere göre, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği (ARSPH) Başkanı Mohib Ullah öldürüldü.

HRW Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, "Mohib Ullah, Bangladeş'e mülteci olarak geldiklerinde akıl almaz kayıplar yaşayan ve acılar çeken Arakanlı Müslümanlar topluluğu için hayati bir sesti." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan Müslümanlarını kaderlerine terk etmeyeceğiz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan Müslümanlarını kaderlerine terk etmeyeceğiz

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Mohib Ullah'ın Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularından biri olduğu belirtildi.

Arakanlıların yaşadığı sorunları dünyaya duyurmaya çalışan Mohib Ullah'ın Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı vurgulandı.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar akıl sağlığı krizi yaşıyor
DÜNYA
Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar akıl sağlığı krizi yaşıyor

Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı
DÜNYA
Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı
Abone Ol Google News
ABD Patriot satsaydı gerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar’da İran gerilimi

Kafkaslar’da İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriyede barış Türkiye ve Rusyaya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.