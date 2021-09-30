Mülteci kampındaki Arakanlı Müslüman lider suikasta kurban gitti

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sitesinde yer alan habere göre, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği (ARSPH) Başkanı Mohib Ullah öldürüldü.

HRW Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, "Mohib Ullah, Bangladeş'e mülteci olarak geldiklerinde akıl almaz kayıplar yaşayan ve acılar çeken Arakanlı Müslümanlar topluluğu için hayati bir sesti." dedi.

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Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Mohib Ullah'ın Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularından biri olduğu belirtildi.

Arakanlıların yaşadığı sorunları dünyaya duyurmaya çalışan Mohib Ullah'ın Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı vurgulandı.

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