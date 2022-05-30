Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mescid-i Aksayı savunma çağrısı
ORTADOĞU

Müslüman Alimler Birliğinden Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı

Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerinin liderleri ve halklarına işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Müslüman Alimler Birliğinden Mescid-i Aksayı savunma çağrısı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek gerçekleştirdikleri provokatif eylemleri kınadıklarını belirtti.

Müslüman lider ve halklara ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısında bulunan Karadaği, "işgalcilerin Aksa ve Kudüslülere yönelik saldırılarının engellenmesi için gereken çabanın gösterilmesini" istedi.

Dünyaya ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinlilerin haklarının yanında durma çağrısı yapan Karadaği, "Mescid-i Aksa, Kudüs ve işgal altındaki tüm Filistin toprakları, Müslümanlara emanettir. Allah önünde ve gelecek nesillere karşı bu emanetlerden sorumludurlar" ifadelerini kullandı.

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Provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" dün Doğu Kudüs'te yapıldı. Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı.

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Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı atarken İsrail polisinin Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde kurduğu çok sayıda barikatla Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

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