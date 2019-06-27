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Dünya "Müslümanlara vize yasağı" birinci yılında protesto edildi
AMERİKA

ABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi

"Müslümanlara vize yasağı" birinci yılında protesto edildi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyince, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararı 1. yılında protesto edildi. ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyesi Ilhan Omar;"Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar yasağa ilişkin bir konuşma yaptı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar yasağa ilişkin bir konuşma yaptı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.

ABD Kongresi önünde düzenlenen eyleme, başta CAIR yöneticileri ve Kongrenin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar olmak üzere, çok sayıda vekil ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Kısa bir konuşma yapan CAIR İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Yüksek Mahkemenin kısmen onayladığı Trump'ın Müslümanlara vize yasağının kabul edilemez olduğunu ve bu yasak kalkıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Müslümanları hedef alan bir yasaktır"

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar da bir konuşma yaptı.

Trump'ın İslamofobi'ye katkı yapan birçok adım attığını belirten Omar, "Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bunun adını koyalım. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • Omar, Trump'ın "Müslümanlara vize yasağı" listesindeki ülkelerden, ABD'ye yapılan vize başvurularına getirilen kısıtlamalar sonucunda bu ülkelerden yapılan başvuruların yüzde 92 oranında azaldığını kaydederek, Trump yönetiminin göçmenlerle ilgili politikalarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Daha sonra yasaktan etkilenen ailelerin anısına Kongre önünde belirlenen yere, çok sayıda pankart asılarak vize yasağı protesto edildi.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın kararını onaylamıştı

Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde aldığı ilk seyahat yasağı kararının yürütmesi, 9. Temyiz Mahkemesince durdurulmuş, ikinci seyahat yasağı yargıya takılmış, üçüncü yasak ise temyiz mahkemesince "anayasaya aykırı" bulunmuş, son adımda ise Yüksek Mahkeme Trump'ın kararını onaylamıştı.

Çeşitli düzenlemelerin ardından 26 Haziran 2018'de Yüksek Mahkeme tarafından 4'e karşı 5 oyla onaylanan "vize kısıtlaması" kararı, Trump yönetimine adı konmamış bir "vize yasağı" alanı açmıştı.

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