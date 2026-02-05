Müzakere krizinde TIME'dan dikkat çeken kapak: Ayetullah'tan sonra

Yeni Şafak
TIME, Hamaney’i “After the Ayatollah” başlığıyla kapağına taşıdı.
TIME, Hamaney’i “After the Ayatollah” başlığıyla kapağına taşıdı.

ABD-İran hattında müzakere belirsizliği sürerken TIME dergisi, İran dini lideri Ali Hamaney’i kapağına taşıdı. “After the Ayatollah” başlığıyla yayımlanan kapak, İran'da rejimin devrilme ihtimaline atıfta bulundu. Kapağın, diplomatik krizle eş zamanlı yayımlanması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, diplomatik temaslara ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin yeri konusunda taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar gelirken, görüşmelerin akıbeti tartışma konusu oldu. İran Umman’ı işaret ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakere adresinin henüz kesinleşmediğini söyledi. ABD basınında ise sürecin dağılma noktasına geldiğine dair yorumlar öne çıktı.

TIME 'rejimin devrilişini' kapak yaptı

Bu belirsizlik ortamında ABD merkezli TIME dergisi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i kapağına taşıdı. “After the Ayatollah” (“Ayetullah’tan Sonra”) başlığını kullanan dergi, İran'da rejiminin devrilme ihtimaline atıfta bulundu.

Kapakta Ayetullah Ali Hamaney, arkası dönük şekilde tasvir edilirken, Kübalı çizer Edel Rodriguez’in imzasını taşıyan illüstrasyonda kırmızı ve koyu tonlar öne çıktı. Çalışmanın, İran genelinde artan gerilim ve protesto atmosferini sembolize ettiği değerlendirildi.

Görüşmenin yeri ve zamanı kesinleştirildi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ABD ile nükleer görüşmelerin 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılmasının planlandığını duyurdu. Arakçi, görüşmenin saat 10.00’da gerçekleştirileceğini belirtirken, Beyaz Saray da “müttefiklerin ricasını kırmadık” ifadesiyle İran’ın açıklamasını doğruladı.



