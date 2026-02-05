Müzakere krizinde TIME'dan dikkat çeken kapak: Ayetullah'tan sonra

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, diplomatik temaslara ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin yeri konusunda taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar gelirken, görüşmelerin akıbeti tartışma konusu oldu. İran Umman’ı işaret ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakere adresinin henüz kesinleşmediğini söyledi. ABD basınında ise sürecin dağılma noktasına geldiğine dair yorumlar öne çıktı.